Выручку от новой книги Бахрама отдадут семьям шехидов из Гусара

Вышла в свет очередная книга Бахрама Багирзаде — «Гусар для детей». На этот раз автор представил новинку в соавторстве с Сабиной Улухановой, сообщает #.

«Мы снова отправляемся в путешествие по родному Азербайджану. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с древней историей города Гусар и необыкновенно красивой природой этого края. Жители Гусара веками бережно хранят свои традиции и обычаи, великолепные ремёсла и вкуснейшую местную кухню. Но главное – Гусар подарил Азербайджану и миру много выдающихся личностей, которые прославили родину своими талантами!», — анонсирует издание Б.Багирзаде, напоминая, что город Гусар уникален и неповторим и по праву носит гордое звание Северных ворот Азербайджана.

Как всегда, новый проект легендарного квнщика носит благотворительный характер. Половина тиража будет роздана маленьким жителям города Гусар, а средства от продажи второй половины тиража будут перечислены семьям шехидов из Гусара.