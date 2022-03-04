Европейцы должны выходить на улицы и поддерживать Украину и ее свободу, потому что от стойкости Украины сейчас зависит судьба всей Европы.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский 4 марта во время телемоста с европейскими городами. Видео его выступления Офис президента опубликовал в Facebook.

В Праге, Франкфурте, Тбилиси, Лионе, Вене, Братиславе и Вильнюсе прошли митинги, в которых в целом приняли участие не менее 200 тысяч человек. На митингах транслировали обращение Зеленского. Президент Украины сказал, что у него есть три минуты, и первую он посвятил памяти погибших украинских военных, сотрудников спецслужб, полицейских, пожарных, разведчиков.

«Вторую минуту я хочу предоставить также молчанию – в честь наших гражданских: взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Прошу почтить молчанием их память», – заявил президент.

После этого он обратился к народам Европы с призывом поддержать Украину.

«Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это – победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина упадет – рухнет вся Европа. И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас, – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы. Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины. Слава Украине!» – сказал Зеленский. (gordonua.com)