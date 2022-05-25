Выход смартфонов линейки iPhone 14 от Apple оказался под угрозой из-за того, что поставщики американской компании отстают от графика. Об этом говорится в статье газеты Nikkei.

«Разработка как минимум одного из новых флагманских iPhone на этот год отстала от графика на три недели из-за сбоев в связи с локдаунами в Китае. Если это не удастся компенсировать, один из «айфонов» может быть недоступен на официальном релизе», — сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Apple попросила поставщиков ускорить разработку гаджета, чтобы наверстать упущенное время. «Apple и ее поставщики работают круглосуточно, чтобы ускорить разработку», — сказал сотрудник одного из поставщиков Apple на условиях анонимности. По его словам, фабрики в Шанхае в связи с локдауном открываются «достаточно медленно».