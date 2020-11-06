Выборы в США: последние данные Байдена и Трампа из решающих штатов

Борьба за Белый дом продолжается в четырех штатах, где все еще считают голоса: Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Неваде. Именно там определится, кто из кандидатов — Джо Байден или Дональд Трамп — наберет необходимые 270 голосов в коллегии выборщиков.
В Джорджии и Пенсильвании могут подвести предварительные итоги в течение ближайших суток. Если в Пенсильвании выиграет Байден, гонка будет окончена. В противном случае все решится в выходные в Аризоне и Неваде. Как обстоят дела на данный момент?
Пенсильвания — 20 выборщиков
Около 14:00 GMT (18:00 по бакинскому времени) Байден завоевал лидерство, сейчас его преимущество составляет 5 587 голосов. Все еще остаются неучтенными несколько десятков тысяч бюллетеней (около 5%), в том числе в округах столицы штата Филадельфии и вокруг нее, поддержавших в 2016 году Хиллари Клинтон.
Джорджия — 16 выборщиков
Трамп все время лидировал, но утром в пятницу Байден вырвался вперед. По последним данным, на которые ориентируется Би-би-си, сейчас он опережает соперника на 917 голосов. Подсчет продолжается.
Государственный секретарь штата, представитель Республиканской партии Брэд Рафенспергер заявил, что поскольку разница между проигравшим и победителем будет очень небольшой, в Джорджии организуют пересчет голосов.
Остались еще менее 15 тыс. бюллетеней, поступивших по почте, в основном из двух крупных городов штата Атланты и Саванны. Считается, что их электорат больше симпатизирует демократам.
Если Трамп уступит Байдену Джорджию, он уже не сможет выиграть по голосам выборщиков, но сохранит теоретическую возможность набрать ровно половину — 269 голосов.
В этом случае вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решаться в конгрессе.
Сотрудники избирательных комиссий говорят, что подсчет практически закончен, результат может появиться в ближайшие часы.
Аризона — 11 выборщиков
Здесь картина обратная — впереди Байден, но Трамп к нему неуклонно приближается. Сейчас соперников разделяют примерно 47 тыс. голосов, осталось 470 тысяч, в основном из округа Марикопа недалеко от столицы штата Феникса. Там пока не посчитаны как бюллетени, поданные избирателями лично в день голосования, так и присланные по почте.
Невада — 6 выборщиков
Здесь Байден за минувшие сутки слегка увеличил отрыв от соперника, доведя его до 12 тысяч голосов. Не посчитаны около 190 тысяч бюллетеней, порядка 90% из них в округе Кларк, включающем в себя Лас-Вегас, который считается про-демократическим.