Выборы в США: последние данные Байдена и Трампа из решающих штатов

Около 14:00 GMT (18:00 по бакинскому времени) Байден завоевал лидерство, сейчас его преимущество составляет 5 587 голосов. Все еще остаются неучтенными несколько десятков тысяч бюллетеней (около 5%), в том числе в округах столицы штата Филадельфии и вокруг нее, поддержавших в 2016 году Хиллари Клинтон.

Джорджия — 16 выборщиков

Трамп все время лидировал, но утром в пятницу Байден вырвался вперед. По последним данным, на которые ориентируется Би-би-си, сейчас он опережает соперника на 917 голосов. Подсчет продолжается.

Государственный секретарь штата, представитель Республиканской партии Брэд Рафенспергер заявил, что поскольку разница между проигравшим и победителем будет очень небольшой, в Джорджии организуют пересчет голосов.

Остались еще менее 15 тыс. бюллетеней, поступивших по почте, в основном из двух крупных городов штата Атланты и Саванны. Считается, что их электорат больше симпатизирует демократам.

Если Трамп уступит Байдену Джорджию, он уже не сможет выиграть по голосам выборщиков, но сохранит теоретическую возможность набрать ровно половину — 269 голосов.

В этом случае вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решаться в конгрессе.