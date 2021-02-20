Выбор армянского избирателя: либо реставрация надоевшего до чертиков «карабахского клана», либо проигравшие войну «соросята»

Бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, со ссылкой на источники в правительстве Армении, распространил ложную, как уже выясняется, новость о том, что в ближайшее время в Карабахе (близ села Суговушан) состоится встреча глав служб национальной безопасности Армении и Азербайджана при участии лидера сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна и командующего российскими миротворцами Рустама Мурадова.

По его словам, договоренность о встрече была достигнута в ходе недавнего визита в Москву шефа Службы нацбезопасности Армении и его встречи с главой ФСБ России Бортниковым.

Участники предстоящей встречи обсудят «инфраструктурные вопросы», а по сути — шаги по интеграции остатков Карабаха в Азербайджан», — написал Минасян.

По его словам, это не просто дежурная встреча — это выполнение «программы разрушения армянской государственности — того, ради чего Никол Пашинян остается во власти».

Отметим, что главы Служб безопасности Армении и Азербайджана уже встречались в январе в Москве, при посредничестве шефа ФСБ, и на армяно-азербайджанской границе.

Однако 19 февраля Служба госбезопасности Азербайджана назвала ложной распространенную Минасяном информацию о запланированной встрече главы спецслужб Али Нагиева с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном, руководителем Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном, и главой российского миротворческого контингента генерала Рустамом Мурадовым.

Ведомство попросило местные СМИ, а также пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию, которая наносит ущерб национальным интересам и вводит в заблуждение азербайджанское общество.

И тут естественным образом возникает вопрос – зачем тогда зять Саргсяна М.Минасян делает подобные вбросы в публичное пространство? Какова его цель? Неужели он готов на любую ложь лишь бы в очередной раз попытаться дискредитировать Никола Пашиняна? Известно, что этот человек связан с предыдущей властной командой, с так называемым карабахским кланом, чей «крестный отец» Роберт Кочарян вновь хочет встать во главе Армении. Может быть, это заказ оттуда? Или возможны другие версии?

На эти вопросы # отвечают известные российские эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Доказывая, что между властями Армении и Азербайджана ведутся закрытые переговоры, предполагающие серьезные уступки в пользу Баку, критики Никола Пашиняна, среди прочего, преследуют вполне прагматичные внутриполитические цели. Для них важно доказать, что «может быть еще хуже», не допустив апатии оппозиционной среды и попытавшись усилить протестные настроения среди сограждан, которые по тем или иным причинам опасаются смены правительства.

При этом если опираться на данные исследований, проведенных армянским представительством GALLUP International Association, в стране пока наблюдается консервация общественных настроений. Доля респондентов, считающих, что Никол Пашинян должен уйти в отставку, была максимальной после подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня на момент проведения опроса 25 ноября-2 декабря 2020 года (45,3%) и с тех пор даже незначительно снизилась, на 15-17 февраля 2021 года достигнув показателя 43,6%. Доля опрошенных, считающих, что действующий премьер Армении должен сохранить свой пост, также была минимальной на рубеже ноября-декабря 2020 года (37,8%) и незначительно выросла в феврале 2021 года (до 38,8%).

Мировой опыт показывает, что длительная и не приносящая результатов протестная кампания деморализует оппозиционный актив, в полном соответствии с принципом древнекитайских стратегов – «война любит победу и не любит продолжительности». Между тем, уличные акции противников Никола Пашиняна с момента беспорядков 10 ноября 2020 года идут уже более 3 месяцев.

Крайне маловероятно, что слухи о секретных переговорах или уже заключенных ранее «устных договоренностях» с Баку могут нарушить сложившийся баланс внутриполитических сил в Армении. Спровоцировать серьезное изменение этого баланса и уличные акции принципиально другого масштаба могут крупные эксцессы. Например, связанные с гибелью людей или, возможно, с какими-то очень непопулярными и затрагивающими широкие слои населения решениями армянского правительства в социально-экономической сфере.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Версия о том, что Никол Пашинян является не то азербайджанским, не то турецким шпионом весьма популярна в Армении после поражения во Второй Карабахской войне. Это проще для понимания среднестатистического армянского обывателя, чем анализ связи Пашиняна и его ближайшего окружения с Фондом Сороса и рядом других международных организаций. Через которые, вполне допустимо, Баку и Анкара могли пытаться оказывать влияние на политику Еревана. И относительно успешно, как показали недавние события.

Поначалу для многих жителей Армении и представителей армянских общин в других странах Никол Пашинян действительно был надеждой на изменение ситуации в стране к лучшему. Однако вскоре стало очевидно, что семья и друзья Пашиняна погрязли в коррупции не меньше представителей того самого «карабахского клана» и особенно семьи Сержа Саргсяна, на волне борьбы с коррупцией которых Пашинян и захватил власть.

К тому же «команда реформаторов» Пашиняна с модными западными дипломами на поверку оказалась сборищем балаболов (про шайку мошенников уж вообще молчим), при которой экономика Армении просто рухнула в тартарары, хотя при Саргсяне казалось, что хуже и ниже уже некуда. И тут снизу постучали.

Конечно, палки в колеса Пашиняну и Ко вставляли люди Кочаряна, из числа тех, кто не перебежал к «соросятам» и избежал преследования со стороны новой власти. Однако это больше попытки оправдать свою никчемность со стороны «соросят», нежели истинные причины их провала.

Наблюдаемое сегодня в Армении – уже по факту стартовавшая компания по выборам депутатов Национального Собрания (парламента). Пока у избирателей выбор невелик: либо реставрация надоевшего до чертиков «карабахского клана», либо проигравшие Вторую Карабахскую войну «соросята». Именно поражение в войне и утрату азербайджанских земель, которые усилиями многолетней пропаганды «карабахского клана» большинство жителей Армении стало считать армянскими, и пытаются ставить в вину Пашиняну и другим «соросятам». То есть «сукины сыны» и те, и другие, но «соросята» должны в глазах избирателя выглядеть хуже, поскольку «продали неньку» Алиеву.

И в том, и в другом лагере есть сильные политики здравого толка, которые при объединении с влиятельными внеблоковыми группами вполне могли бы сформировать третью мощную силу. По имеющейся информации, данная сила уже формируется. В том числе при активной поддержке армянской общины России.