ВВС США захотели купить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.

За последние несколько лет Военно-воздушные силы запросили средства на 48 самолетов F-35. Однако эта практика может быть приостановлена в следующем году, поскольку американские военные хотят получить более усовершенствованную версию этого истребителя в середине 2020-х.

Для поддержания уже существующего парка F-35 военные запросили дополнительно 360 миллионов долларов. Из них 175 миллионов пойдут на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолета. Это необходимо для устранения недостатка, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, говорится в статье.

В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Так, на одном из учений Корпуса морской пехоты США на полигоне Юма F-35B случайно подбил себя из пушки.