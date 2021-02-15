ВВС Израиля проводят незапланированные учения на северных границах

Армия обороны Израиля сообщила в понедельник о начале незапланированных учений ВВС «Веред хагалиль», направленных на повышение боеготовности на северных границах.

«Внезапные учения ВВС Израиля «Веред хагалиль» стартовали вчера (воскресенье). Они проводятся по приказу командующего ВВС Израиля Амикама Норкина и предназначены для повышения боеготовности ВВС на северном направлении. Ожидается, что учения завершатся в среду», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные указали, что в ходе учебных маневров «Веред хагалиль» «моделируются сценарии боевых действий на северном фронте и проверяются все составляющие основной миссии ВВС, включая поддержание превосходства в воздухе, защиту неба страны, а также атаки и сбор разведданных». «В ходе учений будут отработаны процессы планирования, контроля и выполнения миссий, а также изучены комплексные логистические и технологические возможности с упором на обеспечение свободы действий в воздухе и полную функциональную непрерывность», — добавили в армейской пресс-службе.

Военные добавили, что «во время учений будет ощущаться повышенная интенсивность движения самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля по всей стране, а на севере Израиля могут быть слышны несколько взрывов».