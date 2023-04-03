Военно-воздушные силы Израиля перехватили в понедельник неопознанный летательный аппарат в небе над сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Только что истребитель Армии обороны Израиля перехватил неопознанный летательный аппарат над сектором Газа», — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, перехваченный аппарат не входил в израильское воздушное пространство.

Как отметили в пресс-службе, полет объекта зафиксировали и отслеживали до момента перехвата подразделения воздушного контроля ВВС Израиля. «Аппарат не влетал на израильскую территорию и ни на одном этапе [полета] не представлял угрозы», — добавили в вооруженных силах.

Это второй подобный инцидент в Израиле менее чем за сутки.