Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на 3 километра. Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня днем (в субботу) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 километров», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.