В Анкаре в пятницу приземлился очередной самолет с турецкими военнослужащими, эвакуированными из Кабула, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий контингент, обеспечивающий безопасность и управление Международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле, поэтапно эвакуируется в Пакистан, откуда возвращается в Турцию рейсами национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY).

Военные были доставлены самолетом ВВС Турции в пакистанскую столицу, откуда пересели на рейс TK 6893 Исламабад-Анкара.

Первый самолет с турецкими военными приземлился в Турции в четверг, 26 августа.