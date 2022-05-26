В Совете безопасности Турции заявили, что Вооруженные силы страны разрабатывают новые антитеррористические операции, они не направлены против целостности других государств. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что заседание турецкого Совбеза состоялось в четверг, 26 мая. Оно продлилось три часа.

«Было заявлено, что операции, которые разрабатываются или будут разрабатываться на наших южных границах, не затрагивают территориальную целостность наших соседей и являются необходимостью национальной безопасности», — говорится в заявлении турецкого Совбеза.