Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

«Установлен тип уничтоженного вертолета в 5:00 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52», — сообщил Олещук.

Между тем, представитель ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил о том, что вертолет был уничтожен с помощью зенитной управляемой ракеты.

Отметим, что вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.