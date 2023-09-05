Легкая пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и так называемые «зубы дракона», являющиеся частью российских оборонительных сооружений на западе Запорожской области Украины, отмечает Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины. По всей вероятности, украинские силы намерены удерживать данные позиции, отмечают эксперты. При этом они указывают, что не готовы оценить, прорвали ли войска ВСУ этот российский оборонительный рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинская тяжелая военная техника.

Опубликованные 4 сентября кадрах с геолокацией указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, находящихся к востоку от российских противотанковых рвов и сооружений «зубы дракона», являющихся частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового, отмечает ISW. Кроме того, геолокационные снимки от 4 сентября указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду оборонительных позиций РФ вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому. Другие кадры свидетельствуют о продвижении украинских войск к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой, констатируют американские эксперты. При этом они делают вывод, что украинская армия расширяет брешь, которую она уже сделала в одном из российских оборонительных рубежей. Согласно сообщениям, ВСУ перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа. (DW)