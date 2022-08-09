Украинская армия получила на вооружение 50 турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi.

Как передает УНИАН, об этом сообщает оперативная группировка войск ВСУ «Каховка» в Facebook.

Морские пехотинцы двух бригад уже пользуются этой автотехникой с бронированным корпусом и противоминной защитой. Вскоре ожидается еще одна поставка 150 единиц этой техники.

Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией.

В передней части бронемашины Kirpi расположен двигатель, а в средней части размещается экипаж. Десантное отделение тянется от центра к кормовой части корпуса.

Машина оборудована противоминно-взрывостойкими сиденьями, Kirpi 4×4 способна вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира.