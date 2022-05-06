В свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 6 мая, указано, что Россия за последние сутки войны с Украиной потеряла еще один военный корабль или катер.

В сводке не приводятся никакие детали.

Издание «Думская», ссылаясь на свои источники, пишет, что на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный, произошел взрыв с последующим возгоранием. Сообщения о взрыве на корабле появились в соцсетях вчера вечером.

Причины взрыва и степень повреждений пока неизвестны. По данным «Думской», к фрегату отправились из оккупированного Крыма спасательные суда, также там сейчас есть авиация РФ.