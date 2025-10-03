Американские войска уничтожили в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы уже четвертое перевозившее наркотики судно, убив четверых предполагаемых «наркотеррористов», заявил 3 октября глава Пентагона Пит Хегсет. «Судно перевозило значительное количество наркотиков, направлявшихся в Америку для отравления нашего народа», — написал он, добавив, что разведка США «вне всяких сомнений» подтвердила наличие на судне запрещенных веществ, а перевозившие их люди «действовали по известному транзитному маршруту наркотрафика». На опубликованных Хегсетом кадрах видно, как идущий по морю катер поражает некий боеприпас, после чего он загорается и дрейфует в море.

Глава американского военного ведомства не привел других подробностей о том, кем были предполагаемые злоумышленники или к какой организации принадлежали. Сам удар произошел менее чем через день после того, как президент Дональд Трамп в уведомлении Конгрессу объявил членов наркокартелей террористами и сообщил, что Вашингтон теперь находится с ними в состоянии «вооруженного конфликта», пишет CBS News.

В сентябре американские военные поразили в Карибском море три других судна, которые администрация США обвинила в перевозке наркотиков. С учетом последней атаки по меньшей мере три из таких операций были проведены против судов, прибывших из Венесуэлы.

В конце августа Трамп отправил в южную часть Карибского моря несколько военных кораблей «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». По данным Reuters, в числе них были ракетный крейсер, три эсминца, несколько десантных кораблей и подлодка. В общей сложности было переброшено 4,5 тыс. военнослужащих. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, за арест которого США объявили награду в $50 млн, назвал действия США «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны».

16 сентября американские военные потопили предыдущее «наркосудно» из Венесуэлы. «Удар был нанесен в то время, когда эти подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах», — сообщал Трамп. По его данным, погибли три «террориста», никто из американских военных не пострадал: «Будьте осторожны — если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами!»

Утром 2 сентября войска США нанесли удар по катеру с предполагаемыми участниками венесуэльской группировки Tren de Aragua, которая, как утверждает Трамп, действует в интересах Мадуро и, помимо наркотрафика, отвечает за секс-торговлю и массовые убийства. В результате удара по судну погибли 11 человек. (moscowtimes.ru)