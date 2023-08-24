В оккупированному Токмаке на Запорожье мощный взрыв прогремел на военной базе российских оккупантов. Об этом сообщают местные паблики в Телеграм.

«Токмак. Обстрел командного пункта и места размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ», — пишет канал «Токмак это Украина«.

На опубликованных кадрах видно грибовидное облако дыма, которое вздымается после первоначального взрыва. Также с того же места начинает подниматься густой черный дым. В момент съемки хорошо слышен пролет, вероятно, еще одной ракеты, что заставило оператора немедленно упасть на землю.