Вступил в силу указ, запрещающий иностранцам, владеть землей в Крыму

Вступил в силу указ, который запрещает иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, передаёт РИА Новости.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

Данное ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в числе которых Евпатория, Керчь, Ялта и Судак.

Ранее стало известно, что российское правительство готовят ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым (aif.ru)

| 2021-03-20T15:01:18+04:00 20 марта 2021, 15:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss