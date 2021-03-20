Вступил в силу указ, запрещающий иностранцам, владеть землей в Крыму

Вступил в силу указ, который запрещает иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, передаёт РИА Новости.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

Данное ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в числе которых Евпатория, Керчь, Ялта и Судак.

Уточняется, что если в собственности кого-либо оказалось имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то ему необходимо в течение года передать права собственности. Если собственник этого не сделает, то имущество принудительно выставят на продажу.

Ранее стало известно, что российское правительство готовят ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым (aif.ru)