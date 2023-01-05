Встреча глав МИД Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает #, об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.

Президент Сирии Башар Асад 4 января провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, который приехал с визитом в Дамаск во главе эмиратской делегации.

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара предложила Дамаску встречу министров иностранных дел двух стран во второй половине января. Переговоры, по его словам, могут состояться в третьей стране.