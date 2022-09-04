Занимательная новость из Армении. Глава Генштаба ВС, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян принял временного поверенного в делах Посольства США в РА, заместителя посла Чипа Лейтинена и военного атташе посольства, полковника Грегори Пайпса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

При этом, по просьбе Чипа Лейтинена и Грегори Пайпса, начальник Генерального штаба ВС РА представил оперативную обстановку и последние развития в армяно-азербайджанской приграничной зоне, Лачинском коридоре и «Арцахе», сообщает Новости-Армения.

С приграничной зоной всё понятно – за этим армянские военные следить должны. Непонятно, почему они должны быть в курсе «оперативной обстановки и последних развитий» в Лачинском коридоре и в Карабахе? По сути, это является очередным доказательством незаконного военного присутствия Армении на территории Азербайджана. А от кого еще может черпать эту информацию начгенштаба Армении как не от своих подчиненных?

Интересно также, почему американцы решили лично «опросить» на сей счет Эдварда Асряна. Уж не с той ли целью, чтобы выяснить, насколько глубоко армянские военные погружены в реалии происходящего в зоне временной ответственности российских миротворцев? То есть, получается, американцам интересно насколько велико незаконное присутствие армянских военнослужащих на территории Азербайджана почти через 2 года после 44-дневной войны. Любопытно, для чего это может быть нужно США, как они могут использовать эту информацию?

На эти вопросы # ответил военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны АР Азад Исазаде:

— Надо воспринимать такие события как часть работы военных атташе. Они всегда исполняют такую роль, а иногда и послы тоже подключаются к таким вопросам. У нас в Баку такое тоже происходит.

Постараюсь объяснить, зачем это делается. Ясно, что ни Штаты, ни другие страны полностью доверять только тому, что говорят в генштабе одной из противостоящих сторон, не могут. Они перепроверяют эти данные, сравнивают их со своей информацией, которую получают со своих спутников, и заодно выясняют, насколько честны и объективны их собеседники, не приукрашивают ли они как-то собственное положение в рассматриваемой области. Это попытка собрать информацию (не буду говорить разведданные) из полузакрытых дипломатических источников.

Плюс, я не исключаю, что армянская сторона, пресс-служба их Минобороны намеренно представила прошедшую встречу с американскими дипломатами как нечто экстраординарное, и намекнула, что сами они обладают полной информацией о происходящем, об обстановке в Лачинском коридоре и в Карабахе.

Безусловно, армянская сторона во время этой встречи использовала слово «Арцах», а американская сторона, я думаю, как-то обходила эту формулировку. Интересно, что армяне подают информацию об этой встрече как о чем-то чрезвычайно значимом. Но в реальности, я полагаю, происходит следующее – Соединенные Штаты, как сопредседатель полуживой Минской группы ОБСЕ, хотят держать руку на пульсе событий, и периодически изучают ситуацию в регионе, сравнивают ее с той информацией, которой обладает военный атташе США в Азербайджане. Они сопоставляют все эти данные, чтобы иметь более объективную картину происходящего.