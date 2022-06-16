Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня прибыли в Киев. Они приехали в украинскую столицу на спецпоезде из Польши. Ранее официально о визите трех европейских лидеров не заявляли по соображениям безопасности. В Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают немецкие СМИ. Главными темами переговоров станут дальнейшая поддержка Украины в отражении российской агрессии и желание Украины вступить в ЕС.

Вскоре после прибытия Шольца, Макрона и Драги с визитом в Украину в Киеве раздалась сирена воздушной тревоги, сообщает агентство dpa со ссылкой на своего корреспондента.

Канцлер Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон, Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис, который также приехал в четверг в Киев, посетили город Ирпень близ украинской столицы. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

После уходя российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами. (DW)