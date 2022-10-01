Всемирный банк одобрил выделение $530 млн в качестве дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала вице-президент международной организации Анна Бьерде.

По ее словам, деньги пойдут на обеспечение социальных обязательств — на выплату пенсий, на образование и здравоохранение.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий в себя дополнительную помощь Украине на сумму $12,4 млрд. По информации пресс-службы Белого дома, инициативу одобрил Конгресс США.