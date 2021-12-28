С весьма опасным провокационным заявлением выступил вечером в воскресенье Рамзан Кадыров. Глава Чечни заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, передает РИА Новости.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.

Он также заявил, что готов сам решить украинскую проблему. «Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил глава Чечни.

Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить в Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. «Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — подчеркнул Кадыров.

Что это значит? Это самостоятельная агрессивная риторика или выступление с подачи кураторов в Кремле? Это сигнал о чем-то? Своим мнением по этому поводу поделились с # известные иностранные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— В контексте заявления Рамзана Кадырова о «присоединении Чеченской Республики к Украине» необходимо отметить, как минимум, три очень важных аспекта.

Во-первых, заявление Кадырова прямо противоречит и нарушает нормы статьи 59 Конституции Чеченской Республики от 23 марта 2003 года.

Там буквально указано, что «Статус и границы Чеченской Республики не могут быть изменены без волеизъявления народа Чеченской Республики, выраженного путем проведения референдума на всей территории Чеченской Республики».

Очевидно, что, делая такие заявления, Кадыров не проводил никаких референдумов и не спрашивал мнения граждан.

Даже если бы украинская сторона и могла бы теоретически присоединить Чечню к своим территориям, это бы также потребовало всеукраинского референдума. Однако, абсолютно точно — украинцы никогда на это не пошли бы из глубокого уважения к великому чеченскому народу, который мог сдерживать российскую агрессию не в одной, а, как минимум, в двух войнах (не считая постоянные боевые действия Российской Империи на территории Кавказа).

Я родился и вырос в Полтаве. Там, в авиационном полку, служил первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Еще когда был студентом, я говорил с украинскими офицерами, служившими с ним бок о бок. По их словам, это был эталонный образец чести, достоинства, гордости и любви к своему народу.

Именно поэтому, даже если бы присоединение Чечни к Украине и было не абсурдом, а некой вероятностью — взаимное уважение двух народов не могло бы этого позволить.

Во-вторых, провокация Рамзана Кадырова во всех своих аспектах повторяет такую же провокацию, которая была осуществлена 1 марта 2014 года, когда Российская Федерация формально начала агрессию против Украины. В этот день Совет Федерации РФ принял постановление, которым давал Владимиру Путину разрешение использовать российскую армию против Украины.

Чтобы объяснить этот ужасающий шаг российским гражданам, первый заместитель главы Администрации Президента России Алексей Громов, вместе со своими подчиненными, создал и запустил в российские медиа фейк о том, что лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, якобы, посредством социальных сетей, публично обратился к чеченскому террористу Доку Умарову вместе выступить против Кремля.

На тот момент, Доку Умаров уже был пять месяцев как мертв. В сентябре 2013 года его ликвидировали киллеры ФСБ. Я исследовал этот кейс и могу со всей ответственностью заявить, что контроль над страницей «Правого сектора» ВКонтакте, где было размещено подобное абсурдное обращение, в тот момент был захвачен людьми, связанными с российскими спецслужбами. Однако, именно участие Рамзана Кадырова в этой провокации дало фейку жизнь.

В ответ на этот фейк Кадыров сделал публичное заявление, которое было процитировано всеми российскими топовыми медиа. После этого началась война с Украиной, которая длится по сей день. Именно тот факт, что Кадыров в очередной раз является марионеткой в руках кремлевских кукловодов, вызывает очень серьезное беспокойство. Ибо, в прошлый раз, после такой же провокации, Кремль начал агрессию против Украины.

И, наконец, в-третьих, такого рода провокации в последнее время участились. Всего несколько дней назад другая марионетка Кремля — Александр Лукашенко заявил, что Крым является российской территорией, чем нарушил международное законодательство и территориальную целостность Украины.

Теперь Кадыров делает провокационное заявление о нарушении территориальной целостности Украины и Чечни.

Очевидно, что по замыслу кремлевских кукловодов, такие провокации должны вызвать излишне бурную реакцию украинцев. Которую потом, в свою очередь, можно будет использовать как casus belli (повод для войны).

Такую тактику часто использовали футбольные хулиганы, которые устраивали потасовки между фанами разных команд для развлечения. Так, если два фан-клуба хотели устроить драку между собой в каком-то месте, то первыми на «поле брани» выскакивали малолетние представители банд, выкрикивая оскорбления и всячески провоцируя оппонентов. Их задачей было распалить агрессию противника и заставить его сделать первый необдуманный шаг. После чего уже взрослые представители банд включались в побоище.

К счастью, на восьмом году войны в Украине, такие двухходовки Путина читаются весьма просто и выглядят наивно. Всем в Украине предельно понятно, что слова Кадырова — не более чем танец марионетки в руках кукловода, сидящего в Кремле. И не Кадыров, и уж более того — не чеченский народ, является главным врагом мира в Украине.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— Очевидно, что Кадыров в очередной раз захотел лизнуть путинские сапоги. Не просто так. Конец года. В Кремле раздают бонусы по итогам 2021-го и распределяют деньги на 2022-й. Хотя федеральным бюджетом на следующий год предусмотрено выделение республике 36,8 млрд рублей, хочется получить дополнительные деньги из других статей бюджета, а лучше вне бюджета.

Кадыровская касса под названием “бюджет Чеченской Республики” более чем на 80% состоит из федеральных субсидий, субвенций и дотаций. В 2014-м объем перечислений из центра составлял 17,5 млрд руб., а в 2021-м – 33,5 млрд. Паразитарная динамика налицо. В уходящем году Кадыров и Ко выбили из Мишустина дополнительные 3,7 млрд руб. “для обеспечения сбалансированности бюджета”.

В следующем году хочется большего. А получить это непросто, потому что из списка получателей федеральных дотаций в 2022 году исключили сразу 10 регионов, включая одну из беднейших в РФ Вологодскую область. Для того, чтобы при таких обстоятельствах получить больше, за законами жанра, сатрап должен подсуетиться перед кремлевским властелином. Не только Лаврову с Захаровой, Шойгу, Козаку, Грызлову и прочим московским “пахать” на ниве “украинского вопроса”. Вот и понесся словесный поток на актуальную тему с расчетом получить дополнительные миллиарды. Царь, мол, оценит прыть холопа.