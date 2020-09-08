Все новое — хорошо забытое старое: Azəriqaz возвращается к истокам?

«В новостройках старые счетчики типа смарт были заменены на новые, так как они находятся на балконе квартир и поэтому их работу трудно контролировать.

А в пятиэтажках и в девятиэтажках старые счетчики типа смарт- карт были заменены на механические, потому, что эти счетчики находятся в блоках дома и работники нашего производственного объединения могут ознакомиться с их показателями»- так прокомментировал жалобу жителей, проживающих в Ясамальском районе о замене их счетчиков типа смарт- карт на механические, пресс- секретарь производственного объединения “Azəriqaz” Джейхун Сафаров.

Напомним, что только в 2010 году на замену механических счетчиков на счетчики типа смарт было выделено из государственного бюджета около 260 миллионов манатов.

Тогда руководство производственного объединения “Azəriqaz” объяснило свое решение стремлением предотвратить участившие случаи вмешательства в деятельность механических счетчиков.

Как неоднократно писали отечественные СМИ, вмешательство в деятельность механических счетчиков происходило при непосредственном участии работников производственного объединения “Azəriqaz”, которые вступали в сговор с абонентами.

Отметим, что сегодня в Азербайджане 2 миллиона 225 тысяч газовых абонентов. Из них один миллион 200 тысяч абонентов пользуются смарт – счетчиками. А остальные 1 миллион 25 тысяч используют механические.

26 мая 2020 года производственное объединение «Azəriqaz», входящее в состав Государственной нефтяной компании (SOKAR), распространило сообщение, в котором говорилось, что с этого года во всех частных домах счетчики типа смарт – карт, срок государственной проверки которых завершен, будут заменены на механические. “Azəriqaz” объяснило свои действия стремлением сэкономить свои средства.

Не приведет ли замена счетчиков типа смарт – карт на механические к повтору случаев вмешательства в их деятельность со стороны абонентов и росту коррупции в “Azəriqaz”? Ведь когда на госсредства меняли механические счетчики на смарт-счетчики, в качестве обоснования отмечали необходимость минимизировать контакты между абонентами и представителями «Azəriqaz». То есть, речь шла об исключении человеческого фактора во взаимоотношениях.

Эти вопросы мы направили в производственное объединение “Azeriqaz”, от которого через несколько дней получили ответ. Согласно этому ответу, широкое применение счетчиков типа смарт – карт в системе “Azəriqaz” началось с 2011 года. Как отмечается в письме производственного объединения, применение этих счетчиков вовсе не было связано борьбой с коррупцией, а объяснялось стремлением обеспечить возвращение дебиторских долгов со стороны абонентов. «Сегодня производственное объединение “Azəriqaz” продолжает поиск более современных и дешевых счетчиков типа смарт – карт. В данный момент идут удачные переговоры с немецкой компанией “ZENNER”. Если результаты переговоров окажутся положительными, то будет рассмотрено установление этих счетчиков в стране», — говорится в письме руководства “Azəriqaz”.

Однако, как следует из письма, производственное объединение вовсе не собирается отказываться от механических счетчиков.

«Большинство пользователей механических счетчиков сегодня выплачивают 100 % абонентской платы.

Механические счетчики используются во многих странах мира. Оплату по механическим счетчикам можно производить и в режиме онлайн», — сообщают # авторы письма.

Производственное объединение “Azəriqaz” решило осуществлять в режиме онлайн и контроль за механическими счетчиками, отмечается в письме.

Как заявил # независимый эксперт, бывший начальник отдела измерительных приборов производственного объединения «Азеригаз» Нусрет Гасымов, причина замены счетчиков типа смарт –карт на механические является довольно прозаической.

«Счетчики типа смарт – карт по сравнению с механическими очень дорогие. Газовые счетчики должны меняться каждые пять лет. Раньше у государства было достаточно денег и с покупкой новых счетчиков типа смарт – карт проблем не возникало. Но сегодня таких денег у государства просто нет», — сказал # Нусрет Гасымов.

Эксперт допускает, что замена счетчиков типа смарт- карт может привести к росту случаев сговора абонентов с работниками “Azəriqaz”. «Но думаю, что такие случаи будут резко пресекаться руководством производственного объединения», — считает Нусрет Гасымов.

Одним словом, из ответа «Azəriqaz» не совсем понятно, почему устаревшие смарт-счетчики не меняют на такие же новые? Если в данном случае речь идет о цене, то установка дешевых механических счетчиков тоже чревата расходами. Речь не только о расходах на покупку и установку счетчиков, но и о зарплате контролеров, которых ПО «Azəriqaz»придется брать на работу, чтобы они наблюдали за показателями, выписывали чеки и так далее. А ведь когда в стране повально меняли механические счетчики на смарт-счетчики, в рамках оптимизации работ и исключения человеческого фактора, многих контролеров сократили. Чем закончится новая затея «Azəriqaz», покажет время. Главное, чтобы спустя несколько месяцев СМИ не заполонили информации о том, что после установки новых счетчиков население начало получать квитанции с огромными счетами за газ. Недавно жильцы отдельных районов Баку уже получили завышенные квитанции за свет…