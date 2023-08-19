Все бомбоубежища Украины получили статус стратегических объектов. Об этом объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram.

Таким образом правительство Украины исполнило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Все построенные укрытия, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут обязательно браться на учет», — написал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что на время военного положения ускорят производство защитных сооружений. В свою очередь, местные власти должны будут разработать планы их размещения. Кроме того, проверки бомбоубежищ станут регулярными.