Белорусское посольство эвакуировано из Украины, сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол, пишет Интерфакс.

«Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, Министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства», — заявил Сокол в эфире телеканала СТВ.

«Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и два члена семьи на семи машинах по тому коридору, который предоставила украинская сторона, потому что в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить безопасность. Мы вынуждены были выезжать в Республику Молдова», — сообщил посол.

Ранее Сокол заявил, что украинские пограничники около 20 часов досматривали выезжавших из страны белорусских дипломатов в пункте пропуска Могилев-Подольский. Дипломаты прибыли в пункт пропуска 18 марта в 13:30, а последний сотрудник выехал в 9:00 19 марта.