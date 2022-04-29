Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Русская Лозовая Харьковской области. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба командования сухопутных войск СБУ.

«Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова», — говорится в сообщении.

Операцию по взятию села проводил штурмовой отряд Главного управления разведки Минобороны Украины, уточнили в СБУ.

Обстрелы Харькова начались вскоре после вторжения российских войск в Украину. Уже в первый день войны в городе слышны были взрывы, люди прятались от авиаударов в метро, подвалах, подземных паркингах.