ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Противник в течение всей войны нарушил все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия — от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов», — отметил он.

По его словам, противник продолжает попытки захватить Бахмут, в районе города за сутки были ликвидированы 166 российских военнослужащих, 206 — получили ранения.

«За эти сутки 375 раз обстреляли этот участок фронта разными видами ствольной артиллерии и РСЗО. Произошло 8 боестолкновений, в результате которых 166 человек были уничтожены и 206 получили ранения. Подбит вражеский танк Т-72, БМП, легкий бронированный тягач, БПЛА типа “Орлан-10” и 6 полевых складов с боеприпасами», — отметил он.

Также он подчеркнул, что у противника нет «снарядного голода», о котором заявлял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«За эти сутки враг использовал в нашей операционной зоне — Бахмутское и Лимано-Купянское направления — более 34 тыс. боеприпасов. О каком снарядном голоде можно говорить?», — отметил Череватый.