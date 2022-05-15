Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

Как передает УНИАН, об этом советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона.

«Северо-восток Харьковской области — украинские войска действительно пошли в контрнаступление. Мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, что ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу», — говорит он.

При этом он отметил, что подрыв со стороны противника трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

Ситуация на юге области сложнее, отмечает Денисенко: «Если мы говорим о юге области, там они пока что концентрируются, пробуют, думают точнее, совершить еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это безрезультатно, но у них достаточно большая численность живой силы и техники на этом направлении».