Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Он находится вблизи границы с Российской Федерацией.

Информацией о новой победе ВСУ поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко в личном Telegram — канале.

«Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров», — сообщил Цаплиенко.

Название населенного пункта скрывается не случайно. В конце апреля в Министерстве обороны попросили не публиковать информацию об освобожденных населенных пунктах, пока ее официально не подтвердят. ВСУ должны закрепиться на новых позициях, а иначе может произойти ситуация, как в Русской Лозовой.

Известный блогер преждевременно рассказал об освобождении села, в Минобороны вынужденно подтвердили это, а вечером в населенном пункте произошло обострение. В результате 1 украинский защитник погиб, а еще 12 получили ранения.