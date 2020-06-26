ВС Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ираке

Единственной целью продолжающейся операции Pençe-Kaplan на севере Ирака являются террористы РКК, говорится в заявлении Министерства обороны Турции, сообщает Агентство Анадолу.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе операции Pençe-Kaplan, как и в предыдущих операциях ВС Турции, не пострадал и не пострадает ни один мирный житель Ирака.

Мирное население, исторические, культурные и религиозные объекты неприкосновенны с точки зрения ВС Турции, отметили в ведомстве.

«Турецкие военнослужащие продолжают следовать заветам предков, обеспечивавших мир и справедливость на трех континентах. Борьба с терроризмом ведется в соответствии с общечеловеческими и нравственными ценностями», — говорится в сообщении.

‬Решение о проведении операции Pençe-Kaplan было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны операции был десантирован спецназ.

Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.