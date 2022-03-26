25 марта российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Залповый пуск выполнил экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря.

Кроме того, крылатой ракетой «Оникс» была уничтожена база горючего в районе Николаева.

Средства ПВО сбили в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета, а также шесть беспилотников. В районе Васильевки уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У».

Ранее в Минобороны заявили, что ключевые задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены. Боевой потенциал ВСУ был существенно снижен. У войск Украины не осталось организованных резервов, все соединения сухопутных войск понесли существенные потери.

Напомним, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По данным Минобороны РФ, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским вооруженным силам (aif. ru)