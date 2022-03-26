25 марта российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Залповый пуск выполнил экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря.
Кроме того, крылатой ракетой «Оникс» была уничтожена база горючего в районе Николаева.
Ранее в Минобороны заявили, что ключевые задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены. Боевой потенциал ВСУ был существенно снижен. У войск Украины не осталось организованных резервов, все соединения сухопутных войск понесли существенные потери.
Напомним, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По данным Минобороны РФ, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским вооруженным силам (aif. ru)