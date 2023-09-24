Командование ВС Ливана сообщило о проведенной спасательной операции у северного побережья страны в районе Триполи (90 км от Бейрута).

Как сообщает # со ссылкой на заявление пресс-службы вооруженных сил Ливана, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter), военным морякам и добровольцам из Службы гражданской обороны удалось спасти 27 человек.

«Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливана. Спасены все, кто в ней находились», — говорится в заявлении.

Отметим, что ранее была предотвращена попытка нелегального вывоза в Европу морским путем группы из 42 человек.