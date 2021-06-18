Несмотря на то, что руководство России в лице президента Владимира Путина неоднократно заявляло, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, в российском медиа-пространстве остатки сепаратистского режима все еще называют «Нагорно-карабахской республикой». В частности, этим грешит издание «лента.ру», занятое в последние дни активным пиаром экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Однако этому не приходится удивляться, если финансируемое из государственного бюджета России издание «Sputnik Армения» проводит ничем не завуалированную антиазербайджанскую и антитурецкую кампанию. Но самый примечательный момент демонстрация предвзятого отношения к Азербайджану на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Так, в ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 17 июня корреспондентка Общественного телевидения Армении задала ей провокационные вопросы относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе и посещения Шуши президентом Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом.

Мария Захарова протокольным языком дала понять армянской журналистке, что Москва не видит никаких проблем в посещении Эрдоганом азербайджанского города Шуша и сделанных там заявлениях. Она также отклонила утверждения сотрудницы Общественного телевидения Армении и о том, что намерение по открытию консульства Турции в Шуше противоречит миротворческой миссии России в Карабахе.

«Не считаем правильным смешивать темы, касающиеся собственно Нагорного Карабаха, с двусторонними отношениями Азербайджана (или же Армении) с третьими странами. Именно в таком ключе рассматриваем последние азербайджано-турецкие контакты на высшем уровне», — заявила она.

Захарова не поддержала и другое утверждение армянского журналиста о том, что Азербайджан инициировал «фальшивые судебные дела» против армянских пленных.

Отрадно, что официальный представитель МИД России дает понять, что посещение Эрдоганом азербайджанского города Шуша не касается Кремля, но вместе с тем на сайте внешнеполитического ведомства приведены вопросы армянской журналистки без соответствующей корректировки. К примеру, она отмечает, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись на суверенную территорию Армении», а Эрдоган посетил «оккупированный Шуши».

Ознакомившись с провокационными вопросами армянской журналистки на сайте МИД России можно прийти к выводу о том, что Азербайджан является агрессором, который нарушает мир и стабильность в регионе, а Армения – жертвой азербайджанской агрессии. Хотя до завершения 44-дневной войны осенью прошлого года на брифингах МИД России азербайджанских журналистов осуждали за вопросы, касательно оккупации Арменией территории Азербайджана. А на последнем брифинге Захарова не потрудилась поправить слова армянской журналистки и заявить, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана…