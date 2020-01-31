Временные власти Боливии заявили, что оспорят участие Моралеса в выборах

Временное правительство Боливии подаст жалобу в Высший избирательный суд, если экс-президент Эво Моралес попытается зарегистрироваться в качестве кандидата на парламентских выборах. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо.

«Господин Моралес не может быть допущен, он находится под следствием. Мы в любом случае подадим жалобу в Высший избирательный суд», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ATB.

В среду интернет-портал Contacto Bolivia опубликовал фотографию доверенности, которой Моралес уполномочил юриста Вильфреда Чавеса представить за него документы, «необходимые для регистрации в качестве кандидата в сенаторы или депутаты» боливийского парламента. В четверг экс-президент в интервью радиостанции Destape заявил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента.

«По нашему мнению, доверенность недействительна. Завтра или в крайнем случае в понедельник мы будем это оспаривать», — заявил на это Мурильо.

Ранее Моралес говорил, что не будет баллотироваться в президенты или вице-президенты страны. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.(ТАСС)