Временно приостанавливаются взаимные поездки граждан Азербайджана и России

Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Али Асадовым и премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Кабинета министров.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен информацией относительно мер, принимаемых обеими странами в целях борьбы с коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса по взаимному согласию главы правительства пришли к договоренности о временном приостановлении с 00:00 18 марта 2020-го года взаимных поездок граждан Азербайджана и России. Исключение составляют водители грузовых машин.

Запрет на въезд в Россию не будет касаться водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто проживает в России постоянно. Дополнительная информация о графике рейсов будет предоставлена.

| 2020-03-16T23:35:10+00:00 16 марта 2020, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss