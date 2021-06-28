Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа подвел итоги матча своей национальной команды против Португалии (1:0).

«Когда вы ведете со счетом 1:0 в матче с такой командой, как сборная Португалии, вы знаете, что просто не будет. Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас. Хорошо, что они теперь дома», — передает слова Куртуа HLN.

В концовке первого тайма бельгиец Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче. В самом начале второй половины основного времени Кевин Де Брейне получил повреждение и был заменен на Мертенса. Португальцы нанесли пять ударов в створ, а сборная Бельгии лишь однажды попала по воротам, но ей этого хватило для победы в матче 1/8.

Напомним, Голландия уступила Чехии со счетом 0:2.