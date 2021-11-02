Водители 6-й подстанции службы «Скорая помощь» в Ереване проводят акцию протеста и отказываются выезжать на вызовы, пока с ними не встретятся уполномоченные официальные лица. Как сообщает Sputnik Armenia, требование протестующих — повысить зарплату.

Как сказал один из водителей службы Сержик Гаспарян, последние месяцы они работают на износ, вызовов стало вдвое больше, а зарплата осталась прежней. За сутки водители получают 11 700 драмов (около 24 долларов США), в итоге в месяц выходит 111 тысяч 300 драмов (около 210 долларов).

В настоящее время водители не выезжают на вызовы, они готовы обслужить только крайне тяжелых пациентов.

Сотрудники «неотложки» ждут встречи с представителями мэрии, и руководством.