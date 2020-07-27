Впервые с начала июня биткоин поднялся выше $10 тысяч

После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.

За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю — на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200. Последний раз на этих уровнях он торговался 1 июня.

В апреле текущего года было зафиксировано рекордное падение биткоина с апреля 2019 года. В пятницу, 13 марта, впервые с апреля 2019 года он упал ниже психологической отметки в $5 тыс. (gazeta.ru)