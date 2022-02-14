Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов 14 февраля превысила $1000 за тысячу кубометров впервые с конца января. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, за первые минуты торгов цена на газ выросла на 10-14% и достигла отметки в $1000 за тысячу кубометров, а через некоторое время составила $1028,2. Через некоторое время темпы роста снизились и уже в 10.12 мск достигли $983,2, что все равно на 10,1% выше, чем показатели прошлой недели.

Цена на газ начала повышаться летом 2021 года. Уже в конце августа топливо стоило более 600$ за тысячу кубометров. А в октябре она поднялась выше $1000. 21 декабря биржевая стоимость достигла исторического максимума — $2190. После этого последовал некоторый откат, однако цены до сих пор находятся на высоком уровне.

Эксперты отметили, что высокие цены на газ держатся из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.