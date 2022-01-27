Азербайджанские музыканты продолжают покорять европейский рынок. Впервые в Азербайджане рок-группа подписала контракт с звукозаписывающим лейблом M&O Music Label (Франция). Речь идет о команде Fatal Nation, знаковом явлении в отечественной рок-культуре.

Основатель и лидер группы Эльхан Альшин сообщил #, что релиз альбома под названием Metaphors (Метафоры) состоялся 21 января, и сейчас музыканты планируют тур по Европе:

«Из-за пандемии турне пришлось перенести, хотя у нас все было готово – и программа, и приглашения и туровый автобус. Но, к сожалению, нам не удалось получить разрешение от Кабмина, а без этого сейчас – никак. Нас уже ждали, была договоренность по клубным площадкам и датам концертов. Но, несмотря на то, что для служебных автомобилей границы открыты, нам такое спецразрешение выдано не было, невзирая на наши обращения в Министерство культуры и прочие структуры», — рассказывает Альшин, подчеркивая, что все это время группа видела большую поддержку лишь со стороны Госагентства по туризму и его председателя Фуада Нагиева.

Таким образом, из-за пандемии старт турне пришлось перенести на более поздний срок. Участники группы надеются, что им удастся выехать весной или летом. Лететь самолетом с аппаратурой и инструментами для команды – непосильное решение, так как спонсора у рок-музыкантов нет.

«Мы едем представлять вою страну, на сцене будет наш флаг, мы – страна-победитель, страна с вековыми традициями музыки, и очень не хотелось бы, чтобы пандемия помешала нашим планам. Мы все еще надеемся, что с учетом нашего контракта и полученных виз, Кабинет министров даст разрешение на выезд через сухопутную границу. Мы все вакцинированы, даже наш водитель», — отмечает Эльхан Альшин.

Перед тем как направить свой путь в Европу, группа намеривалась выступить с концертом в Баку. В Европе музыкантов будет сопровождать support band из Грузии. После европейского турне Fatal Nation планирует отправиться с концертами в поддержку нового альбома в Россию и США.

«Нашу музыку уже слушают в Америке, много почитателей и в России. Азербайджанский рок будет представлен во всем мире! Одна из наших главных задач — заявить на весь мир не только о себе, но и о нашей стране! На всех мировых площадках мы будем отмечать, что Fatal Nation это — группа из Азербайджана, и мы очень гордимся этим», — подчеркивает лидер группы.

Говоря о контракте с международным лейблом, Э.Альшин отметил, что он был заключен на два года.

«Дебютный продукт этого сотрудничества – наш альбом Metaphors. Мы говорим здесь на разные темы, говорим метафорами, намеками, избегая политики и скандалов. И, конечно, же, никакого сатанизма, ведь многие люди все еще отожествляют рок именно с этим понятием», — говорит музыкант.

Нам остается лишь порадоваться за успехи азербайджанского рока, который, благодаря Fatal Nation выходит на новый уровень и покоряет международную сцену.

В настоящий момент альбом Metaphors доступен на всех крупнейших цифровых музыкальных платформах, таких как Spotify, Deezer и Apple Music.