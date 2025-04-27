Четвертый раунд переговоров США с Ираном состоится в Европе в ближайшие 14 дней при посредничестве Омана. Об этом пишет The New York Times.

Во время последнего раунда переговоров каждая из сторон выдвинула свою рамочную программу переговоров. В статье отмечается, что американская сторона требует больше времени на подготовку к новому раунду переговоров из-за необходимости рассмотреть предложения иранской стороны более подробно.

«У нас есть разногласия по большим и малым вопросам, но на этой неделе в столицах пройдут дискуссии, призванные смягчить противоречия», — рассказал один из источников издания.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.