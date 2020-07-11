Возрождение: Эрдоган!

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.

В частности, Эрдоган подписал документ о передаче Айя-Софьи Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения. Копию документа Эрдоган опубликовал в своём Twitter.

Несколькими часами ранее государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии).

Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания Константинополя в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства.

24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула решением Мустафы Кямаля Ататюрка получила статус музея. Тогда это решение было принято в рамках общей дэисламизации Турции и перехода страны на светские рельсы. Что естественно получило негативную реакцию со стороны мусульманского общества, и именно с того времени мусульмане Турции пытались поменять статус вновь в мечеть, но Госсовет отклонял это решение.

Другой причиной для Ататюрка превращение Айя-Софьи из мечети в музей, заключалась в том, что Турция на тот момент была слишком слабой и уязвимой. Для него развитие Турции заключалось в европеизации и интеграции с западным миром, чтобы стать частью западной цивилизации, чтобы понравиться западным друзьям и показать, что они готовы на радикальные изменения, было принято данное решение. Но носило оно символический характер.

С того момента прошло ровно 86 лет. Турция, как ни старалась, так и не смогла воплотить мечту Ататюрка и стать членом европейской семьи. Ее туда не принимали, не принимали по многим, во многом надуманным, причинам. То требовали признать «геноцид армян», который затем в ЕС был признан как мнение, а не исторический факт, то требовали сдать северный Кипр «под нож», то еще что-то.

Главным достижением Турции в интеграции с Западом стало то, что она смогла стать членом НАТО, и то во многом благодаря чрезмерным амбициям СССР и его территориальным претензиям. Именно это и стало причиной того, что Турция была принята в западный блок. Во время «холодной войны» значение Турции, как военного форпоста НАТО на границе с СССР, играло важную роль.

Но времена меняются, а вместе с тем меняются и геополитические реалии. СССР больше нет, соответственно «холодная война» тоже завершилась, Россия вместе со своим ядерным потенциалом и амбициями – это далеко не СССР и ведет войну за влияние в Украине, иными словами, роль и важность Турции для блока НАТО тоже изменилась.

Теперь ее территория оказалась нужной против таких стран как Ирак, Сирия, Иран, что не совсем нравится турецкому населению, особенно в приграничных частях. Поэтому с 2003 года, с начала операции в Ираке, мы стали свидетелями, как Анкара постепенно начала играть свою игру. Кстати, в тех же 2000-х Турция максимально приблизилась к членству в ЕС, но поставленные перед Анкарой условия были невыполнимы.

С того момента Турция начинает меняться. Но вместе с ней меняются и геополитические реалии. Турция смогла наладить свою собственную ВПК, Турция смогла поднять свою экономику и, что самое главное, смогла сделать так, что в мусульманском мире ее начали воспринимать не как посредственную страну по типу Алжира, Египта, или Туркменистана, а как страну, которая может принимать собственные решения и без НАТО защищать свои интересы.

Что же касается Айя-Софьи. Данное решение президента Турции вызвало неоднозначные эмоции и у правоверных мусульман, и у светских людей и у православных христиан, и не только у православных. Мнения у всех разнятся, для светских либералов и христиан — это акт вандализма. Для мусульман — это прекрасное решение.

Айя Софья в статусе мечети веками считается символом завоевания столицы Византийской империи. С другой стороны для православных христиан и, наверное, не только для них, видеть подобную картину чувствительно и неприятно, так как долгое время собор Святой Софии считался самой большой церковью христианского мира. Поэтому понять их чувства можно. В этом смысле статус музея был чем-то средним между церковью и мечетью.

Кстати, тут уместно добавить и то, что тем людям, которые критикуют Эрдогана за этот «вандализм», стоило бы критиковать также и власти Испании, которые превратили вершину мусульманского зодчества Омеядские мечети в Андалусии, Мурсии и в Гранаде — в церкви. Никто не говорит о том, сколько мечетей османского периода, были разрушены в Греции, на Балканах в Болгарии. Это никого не волнует — это внутреннее дело Испании, Греции и других стран, а как дело дошло до Айя-Софьи — это вандализм.

В конце концов, это внутреннее суверенное право Турции, что превращать в мечеть, а что в музей. Кстати, нужно отметить, что Айя-Софья в статусе мечети будет открыта для всех туристов, причем бесплатно, как и все остальные мечети. К примеру, напротив Айя-Софьи есть мечеть Султана Ахмеда I, которая также является привлекательным туристическим объектом. Вход в мечеть бесплатный, любой желающий (и мужчины, и женщины) может войти и фотографировать, так что для туристов посетить Айя-Софью не будет большой проблемой.

Другая сторона медали – это символизм. Политико-идеологический символ мечети/церкви/ музея Айя-Софьи. Во-первых, безусловно – это исторический шаг. По сути, Эрдоган можно сказать после Мехмета II Завоевателя ( Фатиха) вновь завоевал Стамбул и вернул Мехмету его память. Память могущества, память империи, память величия и самоуважения.

То есть данный шаг – это не просто шаг ради шага, а это чисто идеологический шаг, символизирующий возрождение империи, означающий что Турция, как и раньше, будет покровителем и защитником мусульман хотя бы в ближайшем зарубежье, а не на задворках Европы. Безусловно, Турция могла бы выполнять эту роль и без изменения статуса Айя-Софьи, но это месседж всем.

Во-вторых, Турция сейчас активно пытается стать ядром арабо-суннитского мира и взять на себя ряд судьбоносных вопросов в таких странах как Ливия, Сирия, Ирак, Ливан, Палестина. Собирает вокруг себя мусульманскую коалицию, и «заходить» к мусульманам без подобного символа было бы просто неприемлемо.

Именно тот факт, что сейчас Турция выбрала путь развития в сторону мусульманских стран, а не евроинтеграции, заставляет Эрдогана менять и символы. Сейчас больше нужно нравиться уже не европейцам, а мусульманам. Может кто-то придет и вновь развернет Турцию в сторону Европы, и тогда реалии будут другими, но на сегодня геополитический расклад вынуждает идти на такие символические шаги. И они, безусловно, связаны с возрождением амбициозной, имперской Турции.