Разгромно проиграв войну против Азербайджана, Армения все еще не отказывается от территориальных претензий к Карабахскому региону нашей страны. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном «связано с решением карабахского конфликта».

При этом Мирзоян отметил, что «сопредседатели Минской группы ОБСЕ — это тот формат, который был создан и наделен исключительными полномочиями для достижения политического урегулирования карабахской проблемы».

Иными словам, глава армянской дипломатии в открытую заявил о том, что Ереван выступает за внесение в Минскую группу ОБСЕ вопроса о статусе Карабаха, который участниками Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года был вынесен за скобки. Здесь стоит напомнить, что под этим документом стоит подпись и премьер-министра Армении.

Мирзоян отметил, что «важно помнить о выработанных сопредседателями принципах урегулирования, в частности, о праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение». «Другой принцип – неприменения силы — был грубо нарушен в 2020 году», — заявил он.

Хотелось бы напомнить Мирзояну о том, что никакого «народа Нагорного Карабаха» нет, а есть азербайджанская и армянская общины Карабаха. Что касается принципа неприменения силы, то тут претензии должны быть к армянской стороне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян целенаправленно срывал переговорный процесс, заявляя о том, что «Карабах – это Армения» и требовал привлечения к переговорам карабахских сепаратистов.

Все это осталось уже в прошлом – азербайджанская армия освободила свои земли от армянской оккупации. Возникли новые реалии, с которыми Еревану нужно считаться. Если бы не одно НО.

Ничего не сделавшие на протяжении долгих лет, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта и осудить страну-агрессора — Армению, две страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ теперь активно защищают позицию Еревана. Как вы поняли, речь идет о Франции и США.

На справедливое возмущение Азербайджана на незаконный визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс последняя обратилась в правоохранительные органы. А сторонники Пекресс опубликовали открытое письмо на имя президента Эммануила Макрона, призвав его «потребовать официальных извинений от Азербайджана, а также, в случае их отсутствия в кратчайшие сроки рассмотреть возможность отзыва французского посла», подчеркнув, что «от этого зависит честь Франции».

А на днях в игру вновь вступила посол США в Армении Линн Трейси. Американский дипломат на встрече с вице-премьером Армении Амбарцумом Матевосяном заявила, что «вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен и переговорный процесс должен быть продолжен». Заметим, что в прошлом году Трейси неоднократно выступала с подобными заявлениями.

Складывается странная картина – на словах Франция и США выступают за скорейшее установление мира между Азербайджаном и Арменией, но на деле поддерживают территориальные претензии Еревана к Баку. И последнее слова Мирзояна подтверждают это предположение. Однако озвучивая территориальные претензии к Баку, Еревану все же стоит отрываться от существующих реалий, которые не сулят Армении ничего хорошего. Вряд ли очередная война сможет изменить ситуацию в пользу Еревана.