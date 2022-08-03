Генеральная прокуратура распространила информацию о том, что в результате нарушения незаконными армянскими вооруженными формированиями режима прекращения огня стал шехидом солдат Азербайджанской Армии.

В сообщении, поступившем в АПА из Генпрокуратуры, говорится, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района.

В результате Кязымов Анар Рустам оглу погиб от полученного пулевого ранения. Был проведен осмотр места происшествия, в том числе проведены необходимые процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 Уголовного кодекса (убийство на почве межнациональной, межрасовой, религиозной розни или с враждебными намерениями)..

Расследование продолжается.