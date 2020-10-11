ВОЗ заявила о новом рекорде по приросту зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом рекорде по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в разделе сайта, посвященном борьбе с инфекцией.

По данным специалистов, за сутки в мире было выявлено 383 359 пациентов с COVID-19. Показатель прироста заболевших становятся максимальными за все время пандемии третий день подряд. Так, днем ранее коронавирус зафиксировали у 355 244 человек, а 8 октября — у 343 467 жителей Земли.

Больше всего новых случаев обнаружено в Индии (73 272) и в США (54 232).