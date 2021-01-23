ВОЗ выдвинула свою версию о высокой летальности «‎британского» штамма COVID

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что повышенный уровень смертности «‎британского» штамма коронавируса может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения.

Как передает РИА Новости, по мнению Керкхове, при увеличившемся количестве заразившихся увеличилось число госпитализаций, а это привело к тому, что медицинские учреждения Великобритании просто перестали справляться с таким объемом пациентов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «британский» штамм коронавируса более смертоносным. По его данным, в случае заболевания стандартным вариантом коронавируса из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, при заражении новым штаммом — 13-14.

О новом варианте коронавируса, выявленном в Великобритании, Минздрав страны сообщил 14 декабря. По данным британских ученых, новый штамм больше влияет на детей и сейчас является основным действующим на территории Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса (lenta.ru)