Более 1,47 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 24 июля по 20 августа, более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 48%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 470 201 случай заражения и 2 059 летальных исходов.

Рост заболеваемости на 112% отмечен с 24 июля по 20 августа в Восточном Средиземноморье. Она выросла за этот период также в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 88%) и Европе (плюс 12%). В то же время в Африке отмечено снижение заболеваемости на 84%. Рост смертности за четыре недели зарегистрирован только в Восточном Средиземноморье — на 70%. В четырех других регионах ВОЗ она снизилась, в том числе в Европе на 49%. Сравнительные данные по Американскому региону в информационном бюллетене отсутствуют.

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея — 1 286 028. Далее следуют Австралия (22 836), Великобритания (21 866), Италия (19 777) и Сингапур (18 125). В Республике Корея зарегистрировано больше всего умерших с 24 июля по 20 августа — 328. Далее идут Россия (166), Италия (165), Австралия (148) и Филиппины (136).