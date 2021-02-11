ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают вероятность того, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

По словам экспертов, около 90 человек в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, схожими с теми, которые возникают при COVID-19.

Сообщается, что китайские власти провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Посетившие Китай эксперты ВОЗ считают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.

«Необходимы дальнейшие исследования», — считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.