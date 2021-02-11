ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают вероятность того, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
По словам экспертов, около 90 человек в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, схожими с теми, которые возникают при COVID-19.
Сообщается, что китайские власти провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Посетившие Китай эксперты ВОЗ считают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.
«Необходимы дальнейшие исследования», — считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Как отмечает издание, группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.(РИА Новости)