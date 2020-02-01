ВОЗ признала безопасными письма и посылки из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получение писем и посылок из Китая не представляет угрозы заражения коронавирусом. Информация об этом появилась в официальном Twitter ВОЗ в субботу, 1 февраля.

«Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на таких объектах, как письма или пакеты», — говорится в сообщении.

30 января в СМИ появилась информация о том, что AliExpress приостанавливает доставку товаров из Китая из-за распространения коронавируса. Спустя несколько часов в компании опровергли эти данные и заявили, что никаких сбоев нет и все работает в штатном режиме.

В тот же день ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России. Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек. Кроме того, в России выявили два случая заболевания коронавирусом. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии. Их жизням ничего не угрожает.

С целью предотвратить распространение эпидемии, российский вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. Утром, 1 февраля, первые несколько десятков человек были вывезены из Китая через пункты пропуска в Приморье (iz.ru)